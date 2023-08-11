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Айнтрахт - Шальке-04

11.08.2023, Пятница, 21:45 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Айнтрахт - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
26 тур
22 марта, суббота 18:30 Шальке-04 3:1 Айнтрахт
9 тур
19 октября, суббота 17:30 Айнтрахт 2:3 Шальке-04
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