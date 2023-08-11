Введите ваш ник на сайте

Саарбрюккен - Карлсруэ

11.08.2023, Пятница, 19:00 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Саарбрюккен - Карлсруэ
Германия. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
5 февраля, среда 22:45 Саарбрюккен 0:0
(5:3)п		 Карлсруэ
...
  • Читайте нас: 