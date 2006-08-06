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Локомотив - Амкар-Пермь

06.08.2006, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 14 тур Локомотив - Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 3:4 Локомотив
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:1 Локомотив
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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