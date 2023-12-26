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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Крю Александра
Уолсолл - Крю Александра: обзор матча 26 декабря 2023
Уолсолл
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Вторая лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Крю Александра
33'
F. Draper
61'
О. МакЭнти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Крю Александра
90'
+3
Желтая карточка
Р. Куни
90'
+1
Желтая карточка
А. Роу
90'
+1
Замена
К. Агиус
️️️️
Д. Уайт
Замена
H. Williams
️️️️
О. МакЭнти
84'
Замена
J. Earing
️️️️
Д. Мэтт
80'
71'
Желтая карточка
C. Long
64'
Замена
C. Long
️️️️
Л. Биллингтон
ГОЛ! 2:0!
О. МакЭнти
Пас отдал
R. Stirk
61'
54'
Желтая карточка
C. O'Riordan
39'
Желтая карточка
Д. Уайт
ГОЛ! 1:0!
F. Draper
Пас отдал
R. Stirk
33'
Желтая карточка
И. Хатчинсон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
15
Liam Gordon
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Уолсолл
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
24
Harry Williams
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
16
Lucas Sant
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
34
Льюис Нолан
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
36
Rhys Allport
ЦФ
2-2-5
1
6
МакЭнти
5
Дэниелс
21
Хатчинсон
7
Ноулз
14
34
9
Мэтт
8
6
3-2-1-2-1
1
Бут
5
Деметриу
4
2
Биллингтон
2
Куни
3
Адебизи
11
Роу
10
Трейси
10
Уайт
19
Бейкер-Ричардсон
6
МакЭнти
24
24
6
МакЭнти
9
Мэтт
21
21
9
Мэтт
10
Уайт
20
Агиус
20
Агиус
10
Уайт
2
Биллингтон
9
9
2
Биллингтон
Остались в запасе
Уолсолл
Крю Александра
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
16
Ronan Maher
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
1
Харви Дэвис
ВР
16
Lucas Sant
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
34
Льюис Нолан
ЦП
36
Rhys Allport
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
16
Ronan Maher
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
16
Lucas Sant
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
34
Льюис Нолан
ЦП
36
Rhys Allport
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Уолсолл - Крю Александра
1
5
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
294
419
Сейвы
4
3
Точность передач %
69
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
8
8
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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