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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Уолсолл
Крю Александра - Уолсолл: обзор матча 19 августа 2023
Крю Александра
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Уолсолл
60'
Э. Невитт
90+5'
Д. Пауэлл
1'
F. Draper
29'
И. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Уолсолл
ГОЛ! 2:2!
Д. Пауэлл
Пас отдал
М. Деметриу
90'
+5
Замена
C. O'Riordan
️️️️
Ч. Финни
90'
87'
Замена
H. Williams
️️️️
Д. Фоулкс
Желтая карточка
Э. Невитт
77'
75'
Замена
J. Riley
️️️️
Р. Тирни
69'
Замена
А. Оте
️️️️
D. Johnson
69'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
F. Draper
65'
Желтая карточка
R. Stirk
Замена
Ч. Финни
️️️️
Р. Куни
65'
ГОЛ! 1:2!
Э. Невитт
Пас отдал
Ш. Трейси
60'
29'
ГОЛ! 0:2!
И. Хатчинсон
1'
ГОЛ! 0:1!
F. Draper
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
5
Мики Деметриу
ЦФ
23
Джек Пауэлл
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Уолсолл
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
23
Chris Hussey
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
17
Matus Holicek
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
8
Regan Griffiths
ЦФ
18
Max Woodcock
ЦФ
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
24
Harry Williams
ЦП
7
Joe Riley
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
4-1-5
1
Дэвис
6
Оффорд
4
3
Адебизи
2
Куни
11
23
Пауэлл
20
Невитт
9
10
Трейси
5
Деметриу
3-1-5
6
МакЭнти
5
Дэниелс
12
Фоулкс
26
Тирни
34
23
8
21
Хатчинсон
15
Финни
6
6
Финни
17
17
2
Куни
14
Финни
14
Финни
2
Куни
12
Фоулкс
24
24
12
Фоулкс
26
Тирни
7
7
26
Тирни
34
9
Мэтт
9
Мэтт
34
39
15
Оте
15
Оте
39
Остались в запасе
Крю Александра
Уолсолл
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
8
Regan Griffiths
ЦФ
18
Max Woodcock
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
1
Jackson Smith
ВР
24
Taylor Allen
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
8
Regan Griffiths
ЦФ
18
Max Woodcock
ЦФ
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
24
Taylor Allen
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Крю Александра - Уолсолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
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Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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