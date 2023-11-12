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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кишварда - Кечкемет
Кишварда - Кечкемет: обзор матча 12 ноября 2023
Кишварда
12.11.2023, воскресенье, 15:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
1 : 2
Завершен
Кечкемет
8'
M. Ilievski
45+4'
К. Хорват (П)
68'
L. Vágó
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кишварда - Кечкемет
90'
+1
Желтая карточка
К. Сюч
Замена
K. Körmendi
️️️️
E. Alic
89'
88'
Желтая карточка
M. Májer
Замена
K. Vida
️️️️
M. Ilievski
81'
Замена
L. Marcolini
️️️️
Б. Николов
81'
77'
Желтая карточка
L. Vágó
68'
ГОЛ! 1:2!
L. Vágó
Пас отдал
C. Belényesi
Замена
Д. Камай
️️️️
R. Stefan
68'
Замена
R. Makowski
️️️️
N. Balogh
68'
54'
Замена
М. Месхи
️️️️
D. Zsótér
46'
Замена
M. Májer
️️️️
A. Szabó
45'
+4
Желтая карточка
К. Хорват
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Хорват
24'
Желтая карточка
M. Leoni
ГОЛ! 1:0!
M. Ilievski
Пас отдал
B. Melnyk
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
3
Александар Йовичич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
17
Norbert Balogh
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
16
Levente Vágó
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
27
Donát Zsótér
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
11
Lucas Marcolini
ЦП
17
Ádám Czékus
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
4-3-1-2
12
Петкович
4
Ципетич
15
44
3
Йовичич
14
8
Николов
14
23
Этвеш
2
17
3-2-3-2
20
26
Сюч
15
20
22
Салаи
4
11
Хорват
16
13
Шуходовски
29
27
2
18
18
2
8
Николов
11
11
8
Николов
44
10
Камай
10
Камай
44
17
9
9
17
14
10
10
14
27
32
Месхи
32
Месхи
27
4
9
9
4
Остались в запасе
Кишварда
Кечкемет
1
Marcell Kovács
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
17
Ádám Czékus
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
1
Marcell Kovács
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
17
Ádám Czékus
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Кишварда - Кечкемет
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
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