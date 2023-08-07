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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Кишварда
Кечкемет - Кишварда: обзор матча 07 августа 2023
Кечкемет
07.08.2023, понедельник, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
3 : 1
Завершен
Кишварда
35'
С. Шуходовски
90+2'
Г. Салаи
45'
M. Spasić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Кишварда
ГОЛ! 2:1!
Г. Салаи
90'
+2
Замена
O. John
️️️️
M. Májer
88'
Желтая карточка
M. Májer
82'
79'
Замена
L. Szőr
️️️️
L. Marcolini
79'
Замена
E. Alic
️️️️
D. Kovačić
Замена
М. Месхи
️️️️
K. Nagy
71'
66'
Замена
K. Körmendi
️️️️
Б. Этвеш
66'
Замена
M. Ilievski
️️️️
Я. Месанович
Желтая карточка
L. Vágó
50'
Желтая карточка
B. Tóth
49'
Замена
B. Tóth
️️️️
B. Kiss
46'
46'
Замена
R. Makowski
️️️️
Á. Czékus
45'
ГОЛ! 1:1!
M. Spasić
38'
Желтая карточка
Д. Петкович
ГОЛ! 1:0!
С. Шуходовски
35'
Желтая карточка
K. Nagy
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
55
Krisztián Nagy
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
16
Levente Vágó
ЦП
9
Milán Májer
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
3
Александар Йовичич
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
10
K. Vida
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
27
Miloš Spasić
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
11
Кристофер Хорват
ЦП
57
Otto John
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
44
Raúl Stefan
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
14
Mario Ilievski
ЦП
70
Levente Szőr
ЦП
9
R. Makowski
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
4-4-2
20
15
22
Салаи
20
26
Сюч
55
10
16
13
Шуходовски
7
9
3-1-1-5
12
Петкович
4
Ципетич
15
3
Йовичич
11
23
Этвеш
10
4
27
27
Месанович
17
55
32
Месхи
32
Месхи
55
9
57
57
9
10
29
29
10
23
Этвеш
18
18
23
Этвеш
27
Месанович
14
14
27
Месанович
11
70
70
11
17
9
9
17
4
2
2
4
Остались в запасе
Кечкемет
Кишварда
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
1
Marcell Kovács
ВР
44
Raúl Stefan
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcell Kovács
ВР
44
Raúl Stefan
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Габор Эрош
Статистика матча Кечкемет - Кишварда
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
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