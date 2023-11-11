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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - Напредак
Радник - Напредак: обзор матча 11 ноября 2023
Радник
11.11.2023, суббота, 18:00
Сербия. Суперлига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Напредак
30'
Đ. Jovanović
54'
N. Đeković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - Напредак
89'
Замена
Н. Стеванович
️️️️
U. Ljubomirac
89'
Замена
F. Jovic
️️️️
M. Bojović
Замена
M. Baić
️️️️
P. Kunić
84'
Замена
A. Milić
️️️️
M. Oreščanin
84'
74'
Желтая карточка
U. Ljubomirac
70'
Замена
B. Tomić
️️️️
Đ. Jovanović
54'
ГОЛ! 0:2!
N. Đeković
Пас отдал
N. Vukajlović
32'
Желтая карточка
N. Đeković
30'
ГОЛ! 0:1!
Đ. Jovanović
Пас отдал
L. Zličić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
37
Mihailo Oreščanin
(К)
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
93
Petar Kunić
ЦФ
37
Sadick Abubakar
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
89
Milan Bojović
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
27
Uros Ljubomirac
(К)
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
45
Mihajlo Baić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
Напредак
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
1-2-5
99
9
37
4
4
6
11
19
18
3-5-2
1
22
25
23
89
27
4
23
7
88
17
37
23
23
37
93
45
45
93
27
24
Стеванович
24
Стеванович
27
89
14
14
89
88
10
10
88
Остались в запасе
Радник
Напредак
12
Vuk Vukadinović
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
8
Luka Čumić
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
8
Luka Čumić
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
Остались в запасе
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Радник - Напредак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
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