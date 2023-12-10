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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА 1948 - Крумовград
ЦСКА 1948 - Крумовград: обзор матча 10 декабря 2023
ЦСКА 1948
10.12.2023, воскресенье, 13:30
Болгария. Первая лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Крумовград
27'
S. Ussein
49'
А. Колев
90+4'
O. Yusein
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА 1948 - Крумовград
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
O. Yusein
Пас отдал
М. Шимич
90'
+2
Замена
L. Santana
️️️️
А. Колев
76'
Замена
Z. Pehlivanov
️️️️
S. Ussein
76'
Замена
O. Yusein
️️️️
P.
Замена
Н. Илиев
️️️️
С. Фуртадо
74'
Желтая карточка
Г. Русев
68'
67'
Замена
D. Raposo
️️️️
D. Tonev
Замена
Б. Карагерен
️️️️
Э. Ценов
58'
Замена
V. Yoskov
️️️️
А. Вутов
58'
Желтая карточка
R. Daskalov
56'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Колев
Пас отдал
R. Areias
Замена
R. Daskalov
️️️️
Т. Рапнуиль
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
S. Ussein
Пас отдал
D. Tonev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
23
Неделько Пишчевич
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
23
Dimitar Tonev
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
88
Renan Areias
ЦП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
ЦСКА 1948
1
Aleksandar Madzharov
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
22
Reyan Daskalov
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
10
Никола Илиев
АП
98
Valentin Yoskov
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
4
Lucas Santana
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
13
Diego Raposo
ЦП
14
Daniel Miljanovic
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
11
Oktay Yusein
ЦФ
3-2-3-1-1
33
93
Фуртадо
23
4
31
Рапнуиль
23
Пишчевич
18
Чочев
26
Ценов
39
Вутов
11
Русев
8
3-3-4
21
44
72
Сенхаджи
2
23
20
88
20
Колев
9
23
Шимич
21
31
Рапнуиль
22
22
31
Рапнуиль
93
Фуртадо
10
Илиев
10
Илиев
93
Фуртадо
39
Вутов
98
98
39
Вутов
26
Ценов
99
Карагерен
99
Карагерен
26
Ценов
20
Колев
4
4
20
Колев
23
13
13
23
20
6
6
20
9
11
11
9
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Крумовград
1
Aleksandar Madzharov
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
7
Thalis Cantanhede
ЦП
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
22
Yanko Georgiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
14
Daniel Miljanovic
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Остались в запасе
1
Aleksandar Madzharov
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
7
Thalis Cantanhede
ЦП
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Остались в запасе
22
Yanko Georgiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
14
Daniel Miljanovic
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча ЦСКА 1948 - Крумовград
2
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
4
8
Офсайды
2
1
Сейвы
3
1
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
1
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Информация о матче
Главный судья:
Radoslav Gidzhenov, Bulgaria
Стадион:
Bistritsa Stadium, Bistritsa
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