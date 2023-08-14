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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Крумовград - ЦСКА 1948
Крумовград - ЦСКА 1948: обзор матча 14 августа 2023
Крумовград
14.08.2023, понедельник, 21:15
Болгария. Первая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА 1948
73'
D. Miljanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крумовград - ЦСКА 1948
Желтая карточка
Y. Georgiev
90'
+4
Замена
️️️️
D. Raposo
85'
Замена
K. Vasilev
️️️️
D. Tonev
85'
83'
Замена
Р. Кирилов
️️️️
E. Gurishta
83'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Э. Ценов
Замена
Р. Сенхаджи
️️️️
K. Pehlivanov
76'
ГОЛ! 1:0!
D. Miljanovic
73'
Замена
B. Bonev
️️️️
S. Ussein
73'
71'
Замена
А. Вутов
️️️️
T. Cantanhede
66'
Замена
️️️️
Г. Русев
Желтая карточка
A. Georgiev
56'
50'
Желтая карточка
M. Orachev
Желтая карточка
K. Pehlivanov
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
14
Daniel Miljanovic
ЦП
13
Diego Raposo
ЦП
23
Dimitar Tonev
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
9
Patrick
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
11
Aleksandar Georgiev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
8
Pedrinho
ЦФ
2
E. Gurishta
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
39
Антонио Вутов
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
2-4-4
22
44
23
14
23
20
13
9
11
21
23
Шимич
2-4-1-3
29
Наумов
87
Петров
4
7
18
Чочев
26
Ценов
4
11
Русев
99
Карагерен
2
8
23
72
Сенхаджи
72
Сенхаджи
23
20
44
44
20
23
80
80
23
7
39
Вутов
39
Вутов
7
26
Ценов
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
26
Ценов
2
99
Кирилов
99
Кирилов
2
Остались в запасе
Крумовград
ЦСКА 1948
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
35
Martin Sorakov
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
35
Martin Sorakov
ЦФ
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Крумовград - ЦСКА 1948
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
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