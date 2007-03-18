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Судьи
Главный судья:
Юрий Баскаков (Москва)
Помощники:
Тихон Калугин - Антон Аверьянов

Ростов - Зенит

18.03.2007, Воскресенье, 16:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Россия. Премьер-лига, 2 тур Ростов - Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Зенит
3 тур
2 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Зенит 4:2 Ростов
15 тур
9 июля, суббота 18:00 Ростов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Зенит 0:1 Ростов
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Зенит 0:2 Ростов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Ростов 1:2 Зенит
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Зенит 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Зенит
9 тур
17 мая, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 1:0 Ростов
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Зенит 3:0 Ростов
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 2:3 Зенит
15 тур
25 июня, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Зенит 0:2 Ростов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Ростов 2:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Ростов
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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