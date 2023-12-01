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Теплице
Виктория
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
1 декабря 2023, 01:25
0
Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра
29 августа 2023, 20:55
2
Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»
29 августа 2023, 12:55
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
1
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
10
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
1
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
4
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
1 декабря 2023, 01:25
0
Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра
29 августа 2023, 20:55
2
Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»
29 августа 2023, 12:55
1
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Последние матчи
Все
Теплице
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
1 : 1
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Теплице
2 : 1
11.02.2024
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
0 : 1
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Пардубице
1 : 1
17.02.2024
Теплице
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Богемианс 1905
0 : 2
17.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Теплице
2 : 0
03.03.2024
Слован
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Теплице
2 : 2
24.02.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Теплице
2 : 0
21.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Пардубице
1 : 1
17.02.2024
Теплице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Теплице
2 : 1
11.02.2024
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Пардубице
2 : 3
02.03.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Виктория
3 : 0
24.02.2024
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Богемианс 1905
0 : 2
17.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
0 : 1
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
1 : 1
10.02.2024
Млада Болеслав

Теплице - Виктория - 22 июля 2023

Теплице
22.07.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Виктория
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Статистика матча Теплице - Виктория
Чехия. Фортуна Лига
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Текущие
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Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Россия
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