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Словацко
Динамо
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
1
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
6
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
2
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
1
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
6
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
2
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
1
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Последние матчи
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Словацко
Динамо
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
1 : 2
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
3 : 0
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Яблонец
5 : 2
17.02.2024
Динамо
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Фастав
2 : 1
18.02.2024
Словацко
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Динамо
2 : 1
25.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Карвина
1 : 3
02.03.2024
Словацко
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Словацко
1 : 3
25.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Фастав
2 : 1
18.02.2024
Словацко
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
1 : 2
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Млада Болеслав
3 : 1
02.03.2024
Динамо
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Динамо
2 : 1
25.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Яблонец
5 : 2
17.02.2024
Динамо
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
3 : 0
10.02.2024
Баник

Словацко - Динамо - 23 июля 2023

Словацко
23.07.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
4 : 1
Матч завершен
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Статистика матча Словацко - Динамо
Чехия. Фортуна Лига
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Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Россия
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