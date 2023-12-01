Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»

Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»

Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей

Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей

Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»

Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»

19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли