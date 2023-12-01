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Слован
Баник
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
3
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
1
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
10
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
3
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
3
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
1
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
10
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
3
Кофрие, Классен и Соболев – в основе «Спартака» на дебютный матч Ваноли
28 января 2022, 15:50
9
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
1
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
2
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
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Слован
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
3 : 0
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
1 : 0
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
0 : 1
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
1 : 3
17.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Спарта
2 : 1
18.02.2024
Слован
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Теплице
2 : 0
03.03.2024
Слован
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Слован
3 : 3
24.02.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Спарта
2 : 1
18.02.2024
Слован
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
1 : 0
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Фастав
0 : 1
03.03.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Баник
1 : 1
24.02.2024
Богемианс 1905
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
1 : 3
17.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
0 : 1
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
3 : 0
10.02.2024
Баник

Слован - Баник - 23 июля 2023

Слован
23.07.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
Баник
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Статистика матча Слован - Баник
Чехия. Фортуна Лига
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Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Россия
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