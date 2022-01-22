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Млада Болеслав
Яблонец
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
6
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
2
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
8
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
1
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
9
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
9
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
4
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
4
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
2
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
6
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
2
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
8
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
1
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Последние матчи
Все
Млада Болеслав
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
1 : 1
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Славия
4 : 3
11.02.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
1 : 3
17.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Яблонец
5 : 2
17.02.2024
Динамо
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Градец-Кралове
0 : 0
24.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Млада Болеслав
3 : 1
02.03.2024
Динамо
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Градец-Кралове
0 : 0
24.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
1 : 3
17.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
1 : 1
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Яблонец
1 : 1
02.03.2024
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Слован
3 : 3
24.02.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Яблонец
5 : 2
17.02.2024
Динамо
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Славия
4 : 3
11.02.2024
Яблонец

Млада Болеслав - Яблонец - 23 июля 2023

Млада Болеслав
23.07.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
Яблонец
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Статистика матча Млада Болеслав - Яблонец
Чехия. Фортуна Лига
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Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Россия
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