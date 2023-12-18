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Новости команд
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Спарта
Сигма
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
23 февраля, 14:21
6
Лига Европы. «Шахтер» спас ничью в матче с «Марселем», «Фейеноорд» упустил победу над «Ромой» и другие результаты
15 февраля, 22:49
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
0
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
23 сентября 2023, 16:16
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
23 февраля, 14:21
6
Лига Европы. «Шахтер» спас ничью в матче с «Марселем», «Фейеноорд» упустил победу над «Ромой» и другие результаты
15 февраля, 22:49
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
0
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
23 сентября 2023, 16:16
1
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
1
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
2
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
5
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
12 января 2022, 16:39
1
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
8 января 2022, 19:48
1
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Последние матчи
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Спарта
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
1 : 0
10.02.2024
Сигма
Лига Европы, 1/16 финала
Галатасарай
3 : 2
15.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Сигма
0 : 0
17.02.2024
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Спарта
2 : 1
18.02.2024
Слован
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Теплице
2 : 0
21.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Спарта
0 : 0
03.03.2024
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Словацко
1 : 3
25.02.2024
Спарта
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
4 : 1
22.02.2024
Галатасарай
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Спарта
2 : 1
18.02.2024
Слован
Лига Европы, 1/16 финала
Галатасарай
3 : 2
15.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Сигма
2 : 2
02.03.2024
Богемианс 1905
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Динамо
2 : 1
25.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Теплице
2 : 0
21.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Сигма
0 : 0
17.02.2024
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
1 : 0
10.02.2024
Сигма

Спарта - Сигма - 23 июля 2023

Спарта
23.07.2023, воскресенье, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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Статистика матча Спарта - Сигма
Чехия. Фортуна Лига
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Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Россия
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