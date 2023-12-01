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1
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3
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1
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
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3
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
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1
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1
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2
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24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
3
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
1
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
10
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
3
Кофрие, Классен и Соболев – в основе «Спартака» на дебютный матч Ваноли
28 января 2022, 15:50
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Баник - Слован - 27 апреля 2024

Баник
27.04.2024, суббота, 00:00
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
- : -
Не начался
Слован
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Баник - Слован
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
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- : -
10.02.2024
Сигма
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Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
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Виктория
- : -
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Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
Млада Болеслав
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- : -
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- : -
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Славия
- : -
11.02.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
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- : -
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