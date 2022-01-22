Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
Семин боялся недооценки «Фастава»
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»