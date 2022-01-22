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Яблонец
Фастав
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
6
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
2
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
8
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
1
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
6
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
2
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
8
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
1
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
8 декабря 2017, 08:15
10
Семин боялся недооценки «Фастава»
8 декабря 2017, 07:22
4
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
8 декабря 2017, 06:41
3
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
8 декабря 2017, 06:31
1
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
8 декабря 2017, 06:18
6
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Яблонец
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Теплице
2 : 1
11.02.2024
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Славия
4 : 3
11.02.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Славия
4 : 3
11.02.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Теплице
2 : 1
11.02.2024
Фастав

Яблонец - Фастав - 20 апреля 2024

Яблонец
20.04.2024, суббота, 00:00
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
- : -
Не начался
Фастав
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Яблонец - Фастав
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Чехия. Фортуна Лига
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Текущие
Будущие
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
- : -
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Карвина
- : -
14.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Фастав
- : -
14.02.2024
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Сигма
- : -
17.02.2024
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
- : -
17.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
- : -
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Карвина
- : -
14.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Фастав
- : -
14.02.2024
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Сигма
- : -
17.02.2024
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
- : -
17.02.2024
Баник
Россия
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