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Словацко
Виктория
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
1 декабря 2023, 01:25
0
Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра
29 августа 2023, 20:55
2
Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»
29 августа 2023, 12:55
1
«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»
24 февраля 2023, 09:48
1
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
22 декабря 2022, 11:04
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
1
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
1 декабря 2023, 01:25
0
Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра
29 августа 2023, 20:55
2
Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»
29 августа 2023, 12:55
1
«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»
24 февраля 2023, 09:48
1
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
22 декабря 2022, 11:04
1
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Последние матчи
Все
Словацко
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
1 : 2
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
1 : 1
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
1 : 2
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
1 : 1
10.02.2024
Млада Болеслав

Словацко - Виктория - 20 апреля 2024

Словацко
20.04.2024, суббота, 00:00
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
- : -
Не начался
Виктория
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Словацко - Виктория
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Чехия. Фортуна Лига
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Текущие
Будущие
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
- : -
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Карвина
- : -
14.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Фастав
- : -
14.02.2024
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Сигма
- : -
17.02.2024
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
- : -
17.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
- : -
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Карвина
- : -
14.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Фастав
- : -
14.02.2024
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Сигма
- : -
17.02.2024
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
- : -
17.02.2024
Баник
Россия
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