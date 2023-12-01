11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций

Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра

Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»

«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»