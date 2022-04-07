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Динамо
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
6
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
2
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
1
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
10
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
1
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
4
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
6
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
7 января 2022, 16:30
2
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
14 июля 2021, 21:37
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»
26 августа 2019, 13:52
1
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Последние матчи
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Теплице
Динамо
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
3 : 0
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Теплице
2 : 1
11.02.2024
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Теплице
2 : 1
11.02.2024
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
3 : 0
10.02.2024
Баник

Теплице - Динамо - 20 апреля 2024

Теплице
20.04.2024, суббота, 00:00
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
- : -
Не начался
Динамо
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Теплице - Динамо
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Чехия. Фортуна Лига
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Текущие
Будущие
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
- : -
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Карвина
- : -
14.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Фастав
- : -
14.02.2024
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Сигма
- : -
17.02.2024
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
- : -
17.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
- : -
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Карвина
- : -
14.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Фастав
- : -
14.02.2024
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Сигма
- : -
17.02.2024
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
- : -
17.02.2024
Баник
Россия
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