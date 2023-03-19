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Слован
Градец-Кралове
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
5
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
3
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
1
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
10
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
3
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
1 августа 2022, 23:10
3
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
28 июля 2022, 16:03
1
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
4 февраля 2022, 19:47
10
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
28 января 2022, 16:48
3
Кофрие, Классен и Соболев – в основе «Спартака» на дебютный матч Ваноли
28 января 2022, 15:50
9
Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии
19 марта 2023, 13:02
5
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Последние матчи
Все
Слован
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
1 : 0
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Градец-Кралове
1 : 2
11.02.2024
Богемианс 1905
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
1 : 0
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Градец-Кралове
1 : 2
11.02.2024
Богемианс 1905

Слован - Градец-Кралове - 20 апреля 2024

Слован
20.04.2024, суббота, 00:00
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
- : -
Не начался
Градец-Кралове
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Слован - Градец-Кралове
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Чехия. Фортуна Лига
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Будущие
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
- : -
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Карвина
- : -
14.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Фастав
- : -
14.02.2024
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Сигма
- : -
17.02.2024
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
- : -
17.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
- : -
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Карвина
- : -
14.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Фастав
- : -
14.02.2024
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Сигма
- : -
17.02.2024
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
- : -
17.02.2024
Баник
Россия
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