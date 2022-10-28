Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»

Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей

Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты

Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана

Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей

Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»

Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»

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