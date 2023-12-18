Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
Кокорин забивает в каждом втором матче в еврокубках
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
Кокорин забивает в каждом втором матче в еврокубках
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»