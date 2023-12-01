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Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
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2
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
8
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
1
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
6
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
2
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
8
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
1
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
1
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Яблонец - Баник - 06 апреля 2024

Яблонец
06.04.2024, суббота, 00:00
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
- : -
Не начался
Баник
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Яблонец - Баник
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
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Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
Млада Болеслав
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Градец-Кралове
- : -
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Теплице
- : -
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Фастав
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11.02.2024
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- : -
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