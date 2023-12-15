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Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты
Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»