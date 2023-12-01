Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»

«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»

Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»

Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра

Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»

«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»

Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»

Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра

Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей

Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»

Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»

19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли