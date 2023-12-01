11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра
Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»
«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра
Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»
«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
Кофрие, Классен и Соболев – в основе «Спартака» на дебютный матч Ваноли