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Богемианс 1905
Яблонец
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
6
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
6
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
2
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
8
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
6
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
2
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
1
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
6
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
2
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
8
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
1
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Богемианс 1905
Яблонец

Богемианс 1905 - Яблонец - 30 марта 2024

Богемианс 1905
30.03.2024, суббота, 00:00
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
- : -
Не начался
Яблонец
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Богемианс 1905 - Яблонец
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
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Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
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Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Градец-Кралове
- : -
11.02.2024
Богемианс 1905
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Теплице
- : -
11.02.2024
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Славия
- : -
11.02.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
- : -
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Карвина
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