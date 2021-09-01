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Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
10
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
4
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
4
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
2
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
10
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
4
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
4
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
2
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
8 декабря 2017, 08:15
10
Семин боялся недооценки «Фастава»
8 декабря 2017, 07:22
4
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
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3
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
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1
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
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Млада Болеслав - Фастав - 30 марта 2024

Млада Болеслав
30.03.2024, суббота, 00:00
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
- : -
Не начался
Фастав
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Млада Болеслав - Фастав
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Будущие
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Градец-Кралове
- : -
11.02.2024
Богемианс 1905
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Теплице
- : -
11.02.2024
Фастав
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Славия
- : -
11.02.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
- : -
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