Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты
Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты
Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»
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