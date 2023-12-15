Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»

Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты

Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»

Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»

Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты

Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»

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