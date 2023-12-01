11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра
Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»
«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра
Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»
«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»