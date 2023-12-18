Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Словацко
Спарта
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
0
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
23 сентября 2023, 16:16
1
Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
22 сентября 2023, 19:19
0
Кокорин забивает в каждом втором матче в еврокубках
22 сентября 2023, 08:17
0
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
1
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
0
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
23 сентября 2023, 16:16
1
Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
22 сентября 2023, 19:19
0
Кокорин забивает в каждом втором матче в еврокубках
22 сентября 2023, 08:17
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Словацко
Спарта

Словацко - Спарта - 25 февраля 2024

Словацко
25.02.2024, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
- : -
Не начался
Спарта
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Словацко - Спарта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Чехия. Фортуна Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Градец-Кралове
- : -
11.02.2024
Богемианс 1905
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Теплице
- : -
11.02.2024
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Славия
- : -
11.02.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
- : -
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Карвина
- : -
14.02.2024
Пардубице
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+