Градец-Кралове

Воробьев из «Оренбурга» рассказал, с какими трудностями столкнулся во время выступления в Чехии

Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»

Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»

Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»