Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
Кокорин забивает в каждом втором матче в еврокубках
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
Кокорин забивает в каждом втором матче в еврокубках
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
Кофрие, Классен и Соболев – в основе «Спартака» на дебютный матч Ваноли