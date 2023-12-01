Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме