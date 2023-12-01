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Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
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Млада Болеслав - Баник - 17 февраля 2024

Млада Болеслав
17.02.2024, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
- : -
Не начался
Баник
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Млада Болеслав - Баник
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
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