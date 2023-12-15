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Яблонец
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
23 января, 23:24
7
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря 2023, 01:11
0
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
1 декабря 2023, 01:11
0
Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты
9 ноября 2023, 22:43
2
Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»
27 октября 2023, 07:53
0
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
23 января, 23:24
7
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря 2023, 01:11
0
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
1 декабря 2023, 01:11
0
Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты
9 ноября 2023, 22:43
2
Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»
27 октября 2023, 07:53
0
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
6
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
2
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
8
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
1
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Яблонец

Славия - Яблонец - 11 февраля 2024

Славия
11.02.2024, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
- : -
Не начался
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Яблонец
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Комментарии
Статистика матча Славия - Яблонец
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
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Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Чехия. Фортуна Лига
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Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
- : -
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Карвина
- : -
10.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Слован
- : -
10.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
- : -
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Виктория
- : -
10.02.2024
Млада Болеслав
Россия
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