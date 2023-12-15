Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты
Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты
Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»