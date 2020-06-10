Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
Семин боялся недооценки «Фастава»
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»