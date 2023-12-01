11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра
Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»
«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
Российским игрокам «Тобола» разрешили въезд в Чехию по личному решению премьер-министра
Российским игрокам «Тобола» не выдали чешские визы: клуб может отказаться выходить на матч с «Викторией»
«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»
Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»