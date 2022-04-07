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Богемианс 1905
Теплице
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
6
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
2
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
6
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
2
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
1
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
10
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
1
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
4
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Богемианс 1905
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17.02.2024
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2 : 0
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Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Богемианс 1905
0 : 2
17.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Градец-Кралове
1 : 2
11.02.2024
Богемианс 1905
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Теплице
2 : 0
03.03.2024
Слован
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Теплице
2 : 2
24.02.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Теплице
2 : 0
21.02.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Пардубице
1 : 1
17.02.2024
Теплице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Теплице
2 : 1
11.02.2024
Фастав

Богемианс 1905 - Теплице - 30 июля 2023

Богемианс 1905
30.07.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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Теплице
90+4' Д. Пушкач
43' Д. Трубац
59' Р. Юкл
Матч
Протокол
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Таблица
Комментарии
Протокол Богемианс 1905 - Теплице
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Michal Bilek
90' +5
Замена
Якуб Кристан ️️️️➡️️ Даниэль Трубац
90' +5
Замена
Tadeas Vachousek ️️️️➡️️ Абдалла Гнинг
ГОЛ! 1:2
Давид Пушкач
90' +4
87'
Замена
Michal Bilek ️️️️➡️️ Якуб Гора
84'
Замена
Mohamed Yasser ️️️️➡️️ Daniel Fila
Пенальти не реализован
Давид Пушкач
83'
82'
Желтая карточка
Лукаш Маречек
76'
Желтая карточка
Якуб Урбанец
Замена
TomÃ¡s Necid ️️️️➡️️ Ян Коваржик
75'
Замена
Матиас Козак ️️️️➡️️ Ян Матушек
70'
Замена
Мартин Гала ️️️️➡️️ Эрик Прекоп
60'
59'
ГОЛ! 0:2
Роберт Юкл
Желтая карточка
L. Hulka
51'
Замена
Михал Беран ️️️️➡️️ J. Jindrisek
46'
Замена
M. Dostal ️️️️➡️️ R. Hruby
46'
43'
ГОЛ! 0:1
Даниэль Трубац
Желтая карточка
Давид Пушкач
30'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
34
Антонин Крапка
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
28
L. Hulka
ЦЗ
7
Матей Хибс
ЦЗ
88
R. Hruby
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
23
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
24
Давид Пушкач
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Теплице
44
S. Drame
ЦЗ
4
Степан Шалоупек
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
22
Якуб Гора
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦП
20
Даниэль Трубац
ЛВ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
30
Tomas Grigar
ЦФ
25
Абдалла Гнинг
ЦФ
7
Daniel Fila
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
21
Lukas Soukup
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
18
Denis Vála
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
6
Михал Беран
АП
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
20
Матиас Козак
ЦФ
14
Адам Кадлец
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
49
Nemanja Krsmanovic
ЦЗ
46
Marek Beranek
ЦП
21
Якуб Кристан
ЦП
6
Michal Bilek
ЦП
12
Mohamed Yasser
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
4-4-3
34
Крапка
28
7
Хибс
4
88
23
19
Коваржик
10
Матушек
33
Прекоп
12
24
Пушкач
3-1-2-2-3
44
4
Шалоупек
35
23
Маречек
22
Гора
19
Юкл
20
Трубац
26
Урбанец
7
25
Гнинг
30
88
16
16
88
33
Прекоп
17
Гала
17
Гала
33
Прекоп
4
6
Беран
6
Беран
4
19
Коваржик
37
37
19
Коваржик
10
Матушек
20
Козак
20
Козак
10
Матушек
20
Трубац
21
Кристан
21
Кристан
20
Трубац
22
Гора
6
6
22
Гора
7
12
12
7
25
Гнинг
14
14
25
Гнинг
Остались в запасе
Богемианс 1905
Теплице
1
Roman Vales
ВР
21
Lukas Soukup
ВР
18
Denis Vála
ЦЗ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
14
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
72
Filip Mucha
ВР
49
Nemanja Krsmanovic
ЦЗ
46
Marek Beranek
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
21
Lukas Soukup
ВР
18
Denis Vála
ЦЗ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
14
Адам Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
49
Nemanja Krsmanovic
ЦЗ
46
Marek Beranek
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Богемианс 1905 - Теплице
2
3
Желтые карточки
2
3
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Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
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Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
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