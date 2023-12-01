Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Баник
Словацко
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
1
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
2
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
1
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
4 июля 2020, 08:33
2
Петржела хочет вернуться к тренерской работе
24 июля 2017, 06:53
3
Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме
20 мая 2017, 01:37
7
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
28 октября 2022, 15:49
1
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
27 октября 2022, 22:52
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Баник
Словацко
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
1 : 2
10.02.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
3 : 0
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
0 : 1
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
1 : 3
17.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Фастав
2 : 1
18.02.2024
Словацко
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Фастав
0 : 1
03.03.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Баник
1 : 1
24.02.2024
Богемианс 1905
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
1 : 3
17.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Баник
0 : 1
13.02.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
3 : 0
10.02.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Карвина
1 : 3
02.03.2024
Словацко
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Словацко
1 : 3
25.02.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Фастав
2 : 1
18.02.2024
Словацко
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Словацко
1 : 2
10.02.2024
Пардубице

Баник - Словацко - 29 июля 2023

Баник
29.07.2023, суббота, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Словацко
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Баник - Словацко
Матч завершен
Замена
Filip Blažek ️️️️➡️️ Эвертон
82'
Красная карточка
Энео Битри
80'
75'
Замена
Павел Юрошка ️️️️➡️️ Михал Травник
75'
Замена
Мерчас Доски ️️️️➡️️ Даниэль Хользер
Замена
Элдар Шехич ️️️️➡️️ Патрик Кпозо
70'
Замена
Филип Калоц ️️️️➡️️ Matej Sin
70'
65'
Замена
Матей Валента ️️️️➡️️ Милан Петржела
59'
Замена
Ригино Сисилия ️️️️➡️️ Филип Вехета
59'
Замена
Ондржей Михалик ️️️️➡️️ Seung-bin Kim
Желтая карточка
Энео Битри
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
15
Патрик Кпозо
ЛЗ
19
Давид Лишка
ЦЗ
77
Джигли Ндефе
ПЗ
5
Jiri Boula
ЦП
10
Matej Sin
ЦП
32
Эвертон
ЛВ
33
Энео Битри
ЦФ
30
Jiří Letáček
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
6
Daniel Tetour
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Словацко
29
Милан Хеча
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
7
Даниэль Хользер
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
9
Филип Вехета
ЦФ
18
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
11
Элдар Шехич
ЛЗ
7
Karel Pojezný
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
26
Filip Blažek
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
12
Томас Риго
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
9
Давид Бухта
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
19
Ян Калабишка
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
32
Матей Валента
АП
24
Павел Юрошка
ПВ
4
J. Srubek
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
3-2-1-4
15
Кпозо
19
Лишка
77
Ндефе
5
10
32
Эвертон
33
Битри
6
28
Кубала
30
3-5-2
29
Хеча
23
Рейнберк
7
Хользер
3
Кадлец
10
Травник
99
Синявский
11
Петржела
20
Хавлик
28
Даничек
18
9
Вехета
15
Кпозо
11
Шехич
11
Шехич
15
Кпозо
32
Эвертон
26
26
32
Эвертон
10
26
Калоц
26
Калоц
10
7
Хользер
14
Доски
14
Доски
7
Хользер
11
Петржела
32
Валента
32
Валента
11
Петржела
10
Травник
24
Юрошка
24
Юрошка
10
Травник
18
17
Михалик
17
Михалик
18
9
Вехета
22
Сисилия
22
Сисилия
9
Вехета
Остались в запасе
Баник
Словацко
35
Якуб Маркович
ВР
7
Karel Pojezný
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
12
Томас Риго
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
9
Давид Бухта
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
30
Томаш Фристак
ВР
19
Ян Калабишка
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
J. Srubek
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
7
Karel Pojezný
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
12
Томас Риго
ЦП
24
Ян Юрошка
ЦП
9
Давид Бухта
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
19
Ян Калабишка
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
J. Srubek
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Баник - Словацко
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Чехия. Фортуна Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
Карвина
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Баник
- : -
09.03.2024
Сигма
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+