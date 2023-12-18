Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы. «Шахтер» спас ничью в матче с «Марселем», «Фейеноорд» упустил победу над «Ромой» и другие результаты
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
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Семин боялся недооценки «Фастава»
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы. «Шахтер» спас ничью в матче с «Марселем», «Фейеноорд» упустил победу над «Ромой» и другие результаты
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию