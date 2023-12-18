Лига Европы. «Шахтер» спас ничью в матче с «Марселем», «Фейеноорд» упустил победу над «Ромой» и другие результаты

Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел

В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию