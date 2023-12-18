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1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
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0
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0
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10
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4
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
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3
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
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1
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
8 декабря 2017, 06:18
6
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
23 февраля, 14:21
6
Лига Европы. «Шахтер» спас ничью в матче с «Марселем», «Фейеноорд» упустил победу над «Ромой» и другие результаты
15 февраля, 22:49
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
0
В «Арисе» рассказали, были ли у Кокорина проблемы с въездом в Чехию
23 сентября 2023, 16:16
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3 : 2
15.02.2024
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2 : 1
18.02.2024
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2 : 1
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0 : 1
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Фастав
1 : 1
14.02.2024
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Теплице
2 : 1
11.02.2024
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Спарта
0 : 0
03.03.2024
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Словацко
1 : 3
25.02.2024
Спарта
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
4 : 1
22.02.2024
Галатасарай
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Спарта
2 : 1
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Спарта

Фастав - Спарта - 29 июля 2023

Фастав
29.07.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
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Спарта
80' Л. Крейчи (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фастав - Спарта
Матч завершен
Замена
Adam Ciz ️️️️➡️️ Якуб Янецки
85'
Желтая карточка
Якуб Янецки
84'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Ладислав Крейчи
Желтая карточка
Джосс Дидиба
79'
73'
Замена
Якуб Пешек ️️️️➡️️ Лукаш Гараслин
73'
Замена
Вацлав Сейк ️️️️➡️️ Ян Кухта
Замена
Neđeljko Kovinić ️️️️➡️️ Филип Жак
65'
Замена
Jakub Kolar ️️️️➡️️ Tkac
61'
61'
Замена
Томаш Виснер ️️️️➡️️ Ян Мейдр
61'
Замена
Виктор Олатунжи ️️️️➡️️ Велько Бирманчевич
46'
Замена
Лукаш Садилек ️️️️➡️️ Казим Лячи
31'
Желтая карточка
Казим Лячи
Желтая карточка
Филип Жак
29'
Желтая карточка
Мартин Чедидла
27'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
14
Мартин Чедидла
ПЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
10
Tom Sloncik
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
3
Томас Челюстка
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
12
Tkac
ЦФ
9
Филип Жак
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Спарта
27
Филип Панак
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
24
Войтех Ворел
ЦФ
9
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
21
Alexandr Buzek
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
29
Adam Ciz
ЦП
24
Якуб Чернин
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
11
Y. Drame
ЦФ
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Кристоф Данек
ЦП
21
Якуб Пешек
ЦП
89
Мартин Минчев
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
32
Матей Ринеш
ЛВ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
39
Вацлав Сейк
ЦФ
2-1-2-5
2
14
Чедидла
6
Дидиба
10
68
Янецки
3
Челюстка
9
Жак
12
77
Вукадинович
15
Фантис
4-1-2-2-2
25
Серенсен
19
Мейдр
30
Зелены
27
Панак
37
Крейчи
6
Кайринен
20
Лячи
22
Гараслин
14
Бирманчевич
9
Кухта
24
Ворел
68
Янецки
29
29
68
Янецки
9
Жак
72
72
9
Жак
12
28
28
12
19
Мейдр
28
Виснер
28
Виснер
19
Мейдр
22
Гараслин
21
Пешек
21
Пешек
22
Гараслин
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
14
Бирманчевич
7
Олатунжи
7
Олатунжи
14
Бирманчевич
9
Кухта
39
Сейк
39
Сейк
9
Кухта
Остались в запасе
Фастав
Спарта
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
21
Alexandr Buzek
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
24
Якуб Чернин
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
11
Y. Drame
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Кристоф Данек
ЦП
89
Мартин Минчев
ЦП
32
Матей Ринеш
ЛВ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
21
Alexandr Buzek
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
24
Якуб Чернин
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
11
Y. Drame
ЦФ
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Кристоф Данек
ЦП
89
Мартин Минчев
ЦП
32
Матей Ринеш
ЛВ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Фастав - Спарта
4
1
Желтые карточки
4
1
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- : -
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- : -
09.03.2024
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Богемианс 1905
- : -
09.03.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
- : -
09.03.2024
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Словацко
- : -
09.03.2024
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Слован
- : -
09.03.2024
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