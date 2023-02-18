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СтавропольАгроСоюз
Машук-КМВ
Любительский клуб заработал за сезон Кубка России 2,8 миллиона рублей
18 февраля 2023, 00:09
2
«Следи за языком!» Тренер «СтавАгроСоюза» ответил на оскорбления болельщика после вылета из Кубка России
4 октября 2022, 21:45
2
Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» вылетел от «Нефтехимика». В турнире не осталось любительских команд
4 октября 2022, 19:00
3
«Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»
25 сентября 2022, 10:33
1
«Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации
24 сентября 2022, 08:40
1
Любительский клуб заработал за сезон Кубка России 2,8 миллиона рублей
18 февраля 2023, 00:09
2
«Следи за языком!» Тренер «СтавАгроСоюза» ответил на оскорбления болельщика после вылета из Кубка России
4 октября 2022, 21:45
2
Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» вылетел от «Нефтехимика». В турнире не осталось любительских команд
4 октября 2022, 19:00
3
«Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»
25 сентября 2022, 10:33
1
«Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации
24 сентября 2022, 08:40
1
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
17 января 2020, 17:31
2
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СтавропольАгроСоюз
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга

СтавропольАгроСоюз - Машук-КМВ - 02 августа 2023

СтавропольАгроСоюз
02.08.2023, среда, 17:30
Россия. Кубок, 1/256 финала
0 : 3
Матч завершен
Машук-КМВ
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Статистика матча СтавропольАгроСоюз - Машук-КМВ
Россия. Кубок
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Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Химки
- : -
12.03.2024
Краснодар
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
ЦСКА
- : -
12.03.2024
Ростов
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Волгарь
- : -
13.03.2024
Ахмат
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Родина
- : -
13.03.2024
Урал
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
Зенит
- : -
13.03.2024
Динамо
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Химки
- : -
12.03.2024
Краснодар
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
ЦСКА
- : -
12.03.2024
Ростов
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Волгарь
- : -
13.03.2024
Ахмат
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Родина
- : -
13.03.2024
Урал
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
Зенит
- : -
13.03.2024
Динамо
Россия
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