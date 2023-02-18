Любительский клуб заработал за сезон Кубка России 2,8 миллиона рублей
«Следи за языком!» Тренер «СтавАгроСоюза» ответил на оскорбления болельщика после вылета из Кубка России
Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» вылетел от «Нефтехимика». В турнире не осталось любительских команд
«Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»
«Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации
Любительский клуб заработал за сезон Кубка России 2,8 миллиона рублей
«Следи за языком!» Тренер «СтавАгроСоюза» ответил на оскорбления болельщика после вылета из Кубка России
Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» вылетел от «Нефтехимика». В турнире не осталось любительских команд
«Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»
«Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
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РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»