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Впервые в истории медийный клуб вышел в 1/32 финала Фонбет Кубка России
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В 2DROTS считают, что забрали у «Спартака» звание народной команды
4 сентября 2023, 16:58
22
2DROTS зажгли с фанатами под песню «Фантазер» на берегу Кольского залива
4 сентября 2023, 16:50
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Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала
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«Че хотите?»: пресс-конференция Широкова после 0:4 длилась 6 секунд
15 ноября 2023, 21:41
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Динамо Киров - Композит - 02 августа 2023

Динамо Киров
02.08.2023, среда, 16:30
Россия. Кубок, 1/256 финала
2 : 0
Матч завершен
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Россия
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Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Химки
- : -
12.03.2024
Краснодар
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
ЦСКА
- : -
12.03.2024
Ростов
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Волгарь
- : -
13.03.2024
Ахмат
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Родина
- : -
13.03.2024
Урал
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
Зенит
- : -
13.03.2024
Динамо
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Химки
- : -
12.03.2024
Краснодар
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
ЦСКА
- : -
12.03.2024
Ростов
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Волгарь
- : -
13.03.2024
Ахмат
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Родина
- : -
13.03.2024
Урал
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
Зенит
- : -
13.03.2024
Динамо
Россия
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