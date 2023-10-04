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11 декабря 2021, 14:53
2
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
4 октября 2023, 07:58
0
Янбаев анонсировал возобновление карьеры Павлюченко
31 марта 2023, 13:21
2
Определен самый загруженный российский стадион в этом сезоне
11 декабря 2022, 15:08
1
Есипов покинул «Знамя Труда». Команда идет на последнем месте
26 октября 2022, 19:47
1
«Помните, как Федун называл его «русским Месси»?» В «Химках» пообещали дать шанс Давыдову
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Строгино - Знамя Труда - 02 августа 2023

Строгино
02.08.2023, среда, 13:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
2 : 3
Матч завершен
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Знамя Труда
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Статистика матча Строгино - Знамя Труда
Информация о матче
Стадион:
Янтарь
Россия. Кубок
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Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Химки
- : -
12.03.2024
Краснодар
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
ЦСКА
- : -
12.03.2024
Ростов
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Волгарь
- : -
13.03.2024
Ахмат
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Родина
- : -
13.03.2024
Урал
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
Зенит
- : -
13.03.2024
Динамо
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Химки
- : -
12.03.2024
Краснодар
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
ЦСКА
- : -
12.03.2024
Ростов
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Волгарь
- : -
13.03.2024
Ахмат
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Родина
- : -
13.03.2024
Урал
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
Зенит
- : -
13.03.2024
Динамо
Россия
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