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Спартак - Локомотив

14.08.2004, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 19 тур Спартак - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
14 тур
7 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Спартак 2:5 Локомотив
12 тур
11 июня, среда 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
12 сентября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
4 тур
22 марта, пятница 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
14 тур
25 июня, понедельник 00:00 Спартак 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
17 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 Спартак
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Локомотив 0:3 Спартак
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
2 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Спартак 4:2 Локомотив
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:3 Спартак
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Спартак 3:2 Локомотив
3 тур
15 марта, пятница 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Спартак
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
18 тур
2 июля, пятница 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Спартак 4:1 Локомотив
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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