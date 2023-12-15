Фарерский «Клаксвик» сенсационно победил «Мольде» в ЛЧ – ранее команда прошла «Ференцварош» и чемпиона Швеции

Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»

Черчесов не смог объяснить вылет «Ференцвароша» из ЛЧ от команды с Фарерских островов