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Хэкен - КИ Клаксвик - 02 августа 2023

Хэкен
02.08.2023, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 4
Счет по пенальти – 3 : 4
Матч завершен
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КИ Клаксвик
24' T. Sana
48' А. Лаюни
106' И. Садик
109' С. Гуссиас
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хэкен - КИ Клаксвик
Матч завершен
ГОЛ! Вегар Форрен
3:2
Пенальти не реализован
Simon Sandberg
Пенальти не реализован
Сиверт Гуссиас
Пенальти не реализован
Миккель Ригор
ГОЛ! Патрик Да Силва
3:1
ГОЛ! Самуэль Густафсон
3:0
ГОЛ! Амор Лаюни
2:0
ГОЛ! Эвен Ховланд
1:0
118'
Желтая карточка
Йоаннес Даниэльсен
Замена
A. Youssef ️️️️➡️️ Ибрахим Садик
110'
109'
ГОЛ! 3:1
Сиверт Гуссиас
ГОЛ! 3:0
Ибрахим Садик
106'
106'
Замена
️️️️➡️️ Одмар Фэрё
Замена
️️️️➡️️ Юхан Хаммар
97'
91'
Замена
Сиверт Гуссиас ️️️️➡️️ Рене Йоенсен
Замена
Amane Romeo ️️️️➡️️ Tobias Sana
80'
74'
Замена
Патрик Да Силва ️️️️➡️️ Клаэс Кронберг
74'
Замена
️️️️➡️️ Дени Павлович
Замена
Момоду Ламин Сонко ️️️️➡️️ Filip Trpcevski
70'
64'
Замена
Хейни Ватнсдаль ️️️️➡️️ Берге Петерсен
61'
Желтая карточка
Лук Касси
ГОЛ! 2:0
Амор Лаюни
48'
ГОЛ! 1:0
Tobias Sana
24'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
3
Кристоффер Лунд
ЛЗ
5
Эвен Ховланд
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Миккель Ригор
ЦП
24
Амор Лаюни
ЛВ
11
Ибрахим Садик
ПВ
22
Tobias Sana
ЦФ
3
Юхан Хаммар
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
29
Filip Trpcevski
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
КИ Клаксвик
31
Джонатан Йоханссон
ВР
17
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
14
Рене Йоенсен
ЦЗ
22
Одмар Фэрё
ЦЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
10
Лук Касси
ЦП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
Главный тренер
Магне Хосет
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
13
Simon Sandberg
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
27
Amane Romeo
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
9
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
1
Johan Brattberg
ЦФ
10
A. Youssef
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
КИ Клаксвик
1
Маркус Петтерсен
ВР
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
15
Симун Калсе
ЦЗ
26
Olaf Hansen
ЦЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
30
Йохан Йозефсен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
12
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2-2-2-4
3
Лунд
5
Ховланд
11
Густафсон
18
Ригор
24
Лаюни
11
Садик
22
29
26
3
Хаммар
3-3-2
31
Йоханссон
14
Йоенсен
22
Фэрё
20
Петерсен
32
Кронберг
5
Павлович
4
Форрен
10
Касси
7
Фредриксберг
Фридрикссон
13
13
Фридрикссон
22
27
27
22
29
9
Сонко
9
Сонко
29
11
Садик
10
10
11
Садик
32
Кронберг
2
Да Силва
2
Да Силва
32
Кронберг
20
Петерсен
23
Ватнсдаль
23
Ватнсдаль
20
Петерсен
14
Йоенсен
12
Гуссиас
12
Гуссиас
14
Йоенсен
Остались в запасе
Хэкен
КИ Клаксвик
30
Sebastian Banozic
ВР
14
Томас Тотланд
ПЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
1
Johan Brattberg
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
1
Маркус Петтерсен
ВР
15
Симун Калсе
ЦЗ
26
Olaf Hansen
ЦЗ
30
Йохан Йозефсен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
14
Томас Тотланд
ПЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
1
Johan Brattberg
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Петтерсен
ВР
15
Симун Калсе
ЦЗ
26
Olaf Hansen
ЦЗ
30
Йохан Йозефсен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Хэкен - КИ Клаксвик
1
2
Желтые карточки
1
2
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Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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