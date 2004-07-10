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Ростов - Динамо

10.07.2004, Суббота, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп 21 век Россия. Премьер-лига, 16 тур Ростов - Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
1 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Ростов
12 тур
11 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Динамо
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 5:0 Ростов
Чемпионат России 2001
25 тур
23 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Динамо
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Динамо 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Ростов 1:3 Динамо
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 4:0 Ростов
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Динамо
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Динамо 1:2 Ростов
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Ростов 1:3 Динамо
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Ростов
Чемпионат России 1996
18 тур
23 июля, вторник 00:00 Динамо 2:2 Ростов
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Динамо
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Динамо
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Динамо 2:0 Ростов
2 тур
12 марта, пятница 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Ростов 0:2 Динамо
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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