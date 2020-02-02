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Фейеноорд
«АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 4 февраля
4 февраля, 09:55
1
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
2 февраля, 23:37
20
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Семак объяснил неудачи Дзюбы и Смолова за пределами РПЛ
18 декабря 2023, 12:46
2
«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 20:55
0
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
24 ноября 2017, 18:47
2
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
15 октября 2016, 23:50
1
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
12 октября 2016, 09:44
26
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
25 сентября 2016, 00:00
1
«АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 4 февраля
4 февраля, 09:55
1
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
2 февраля, 23:37
20
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря 2023, 15:19
0
Семак объяснил неудачи Дзюбы и Смолова за пределами РПЛ
18 декабря 2023, 12:46
2
«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
13 декабря 2023, 20:55
0
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Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 3
14.01.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
2 : 2
14.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 2
21.01.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Витесс
1 : 2
21.01.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
28.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Витесс
0 : 2
04.02.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
28.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 2
21.01.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 3
14.01.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
АЗ Алкмаар
0 : 1
04.02.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Фейеноорд
0 : 0
28.01.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Витесс
1 : 2
21.01.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
2 : 2
14.01.2024
НЕК

Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд - 25 апреля 2024

Гоу Эхед Иглс
25.04.2024, четверг, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
- : -
Не начался
Фейеноорд
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
- : -
11.02.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
- : -
11.02.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Фейеноорд
- : -
11.02.2024
Спарта
Россия
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