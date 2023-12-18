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Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
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0
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
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0
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2
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой
2 ноября 2022, 10:10
4
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
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0 : 1
03.02.2024
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Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
1 : 1
11.02.2024
Генк
Лига конференций, 1/16 финала
Серветт
0 : 0
15.02.2024
Лудогорец
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
3 : 1
17.02.2024
Моленбек
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Серветт
2 : 1
18.02.2024
Лугано
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Генк
0 : 3
03.03.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Шарлеруа
0 : 1
23.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
3 : 1
17.02.2024
Моленбек
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
1 : 1
11.02.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Генк
0 : 1
03.02.2024
Юнион СЖ
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Серветт
2 : 0
02.03.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Янг Бойз
0 : 1
25.02.2024
Серветт
Лига конференций, 1/16 финала
Лудогорец
0 : 1
22.02.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Серветт
2 : 1
18.02.2024
Лугано
Лига конференций, 1/16 финала
Серветт
0 : 0
15.02.2024
Лудогорец

Генк - Серветт - 02 августа 2023

Генк
02.08.2023, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 3
Счет по пенальти – 1 : 4
Матч завершен
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Серветт
28' М. Трезор (П)
51' Т. Арокодаре
36' Т. Конья
63' К. Бедья
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Генк - Серветт
Матч завершен
ГОЛ! Ронни Роделен
1:4
Пенальти не реализован
Толу Арокодаре
ГОЛ! Йоан Северен
1:3
ГОЛ! Карлос Куэста
1:2
ГОЛ! Жереми Гуйемено
0:2
Пенальти не реализован
Патрик Грошовски
ГОЛ! Хуссейн Туати
0:1
119'
Замена
Ронни Роделен ️️️️➡️️ Николя Вуйоз
109'
Желтая карточка
Николя Вуйоз
106'
Замена
Гаэль Ондуа ️️️️➡️️ Тимоте Конья
Замена
Азиз Уаттара ️️️️➡️️ Матиас Галарса
106'
Желтая карточка
Джозеф Пайнтсил
104'
90' +5
Желтая карточка
Тимоте Конья
89'
Желтая карточка
Стив Руй
86'
Замена
Хуссейн Туати ️️️️➡️️ Крис Бедья
85'
Желтая карточка
Йоан Северен
75'
Замена
Бубакар Фофана ️️️️➡️️ Дерек Кутеса
75'
Замена
Жереми Гуйемено ️️️️➡️️ Алексис Антунес
Желтая карточка
Майк Трезор
69'
Замена
Алие Фадера ️️️️➡️️ Майк Трезор
69'
Замена
Ануар Айт Эль-Хадж ️️️️➡️️ Билал Эль-Ханнус
69'
63'
ГОЛ! 2:2
Крис Бедья
59'
Замена
Жоэль Малл ️️️️➡️️ Жереми Фрик
ГОЛ! 2:1
Толу Арокодаре
51'
Замена
Херардо Артеага ️️️️➡️️ Жорис Кайембе
46'
43'
Желтая карточка
Крис Бедья
40'
Желтая карточка
Давид Дулин
36'
ГОЛ! 1:1
Тимоте Конья
ГОЛ с пенальти! 1:0
Майк Трезор
28'
Замена
Матиас Галарса ️️️️➡️️ Брайан Хейнен
8'
6'
Желтая карточка
Дерек Кутеса
3'
Красная карточка
Энцо Кривелли
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
10
Билал Эль-Ханнус
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
17
Дерек Кутеса
ЛВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
11
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Муджаид Садик
ЦЗ
2
Анхело Пресиадо
ПЗ
4
Азиз Уаттара
ОП
90
Christopher Baah
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
19
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
24
Люка Ойен
АП
7
Алие Фадера
ЛВ
14
Йира Сор
ПВ
Серветт
44
Лео Бессон
ВР
1
Жоэль Малл
ВР
12
Issa Kaloga
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Патрик Пфлюке
ЛВ
29
Бубакар Фофана
ЛВ
26
Ноа Хенчоз
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
45
Хуссейн Туати
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
18
Кайембе
46
Куэста
2
МакКензи
12
Муньос
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
10
Эль-Ханнус
31
Трезор
99
Арокодаре
4-1-1-2-2
32
Фрик
18
Мазику
4
Руй
3
Вуйоз
19
Северен
28
Дулин
8
Конья
10
Антунес
17
Кутеса
11
Бедья
27
Кривелли
18
Кайембе
3
Артеага
3
Артеага
18
Кайембе
Галарса
4
Уаттара
4
Уаттара
Галарса
8
Хейнен
5
Галарса
5
Галарса
8
Хейнен
10
Эль-Ханнус
19
Айт Эль-Хадж
19
Айт Эль-Хадж
10
Эль-Ханнус
31
Трезор
7
Фадера
7
Фадера
31
Трезор
32
Фрик
1
Малл
1
Малл
32
Фрик
8
Конья
5
Ондуа
5
Ондуа
8
Конья
10
Антунес
21
Гуйемено
21
Гуйемено
10
Антунес
17
Кутеса
29
Фофана
29
Фофана
17
Кутеса
3
Вуйоз
23
Роделен
23
Роделен
3
Вуйоз
11
Бедья
45
Туати
45
Туати
11
Бедья
Остались в запасе
Генк
Серветт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Муджаид Садик
ЦЗ
2
Анхело Пресиадо
ПЗ
90
Christopher Baah
ЦП
24
Люка Ойен
АП
14
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
44
Лео Бессон
ВР
12
Issa Kaloga
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
77
Патрик Пфлюке
ЛВ
26
Ноа Хенчоз
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Муджаид Садик
ЦЗ
2
Анхело Пресиадо
ПЗ
90
Christopher Baah
ЦП
24
Люка Ойен
АП
14
Йира Сор
ПВ
Остались в запасе
44
Лео Бессон
ВР
12
Issa Kaloga
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
77
Патрик Пфлюке
ЛВ
26
Ноа Хенчоз
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Генк - Серветт
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Информация о матче
Стадион:
Кристал Арена
Лига чемпионов
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
13.03.2024
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