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Лодыгин в марте может вернуться в сборную России спустя восемь лет
24 февраля, 13:55
5
Российский вратарь стал героем «Дерби вечных врагов», несмотря на травму головы
18 января, 07:59
0
70-летний Терим нашел новый клуб – он будет тренировать россиянина
26 декабря 2023, 20:49
2
Россиянин стал худшим игроком матча ЛЕ «Панатинаикос» – «Маккаби»
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Панатинаикос
1 : 1
25.02.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 23 тур
Панатинаикос
2 : 2
17.02.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 22 тур
Пансерраикос
0 : 3
11.02.2024
Панатинаикос
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Минай

Панатинаикос - Днепр-1 - 01 августа 2023

Панатинаикос
01.08.2023, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Матч завершен
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Днепр-1
15' А. Шпорар
70' А. Шпорар
24' А. Довбик
54' Э. Сарапий
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панатинаикос - Днепр-1
Матч завершен
Желтая карточка
Энис Цокай
90' +5
Замена
Беньямин Вербич ️️️️➡️️ Бернард
90' +1
87'
Желтая карточка
Игорь Когут
Замена
Ласло Кляйнхайзлер ️️️️➡️️ Филип Джуричич
79'
Замена
Фотис Иоаннидис ️️️️➡️️ Андраж Шпорар
79'
75'
Красная карточка
Владимир Танчик
ГОЛ! 2:2
Андраж Шпорар
70'
69'
Замена
Владимир Танчик ️️️️➡️️ Александр Каплиенко
69'
Замена
Алексей Гуцуляк ️️️️➡️️ Валентин Рубчинский
69'
Замена
Игорь Когут ️️️️➡️️ Александр Пихаленок
Замена
Энис Цокай ️️️️➡️️ Тонни Вилена
66'
57'
Замена
Александр Сваток ️️️️➡️️ Эдуард Сарапий
55'
Желтая карточка
Александр Пихаленок
54'
ГОЛ! 1:2
Эдуард Сарапий
Замена
Даниэль Мансини ️️️️➡️️ Себастьян Паласиос
46'
Желтая карточка
Себастьян Паласиос
45' +2
43'
Желтая карточка
Валентин Рубчинский
36'
Замена
Яков Кинарейкин ️️️️➡️️ Евгений Волынец
24'
ГОЛ! 1:1
Артем Довбик
20'
Желтая карточка
Доминго Бланко
ГОЛ! 1:0
Андраж Шпорар
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
4
Рубен Перес
ЦП
3
Хуанкар
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Бернард
ЛВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Днепр-1
1
Евгений Волынец
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
23
Доминго Бланко
ЦП
18
Руслан Бабенко
ЦП
22
Валентин Рубчинский
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Василиос Ксенопулос
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
18
Энис Цокай
ОП
6
Зека
ЦП
8
Ласло Кляйнхайзлер
АП
77
Беньямин Вербич
ЛВ
17
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
12
Яков Кинарейкин
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
6
Олег Горин
ЦЗ
39
Александр Сваток
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
9
Алексей Гуцуляк
ЛВ
34
Владимир Танчик
ПВ
31
Daniel Kivinda
ЦФ
14
Ramik Hadzhyiev
ЦФ
3-3-3-1
91
Бриноли
23
Магнуссон
21
Едвай
27
Коцирас
52
Вилена
4
Перес
3
Хуанкар
10
Бернард
31
Джуричич
34
Паласиос
9
Шпорар
3-1-4-1-1
1
Волынец
11
Мирошниченко
3
Адамюк
18
Каплиенко
5
Сарапий
23
Бланко
18
Бабенко
22
Рубчинский
8
Пихаленок
42
Пасич
9
Довбик
52
Вилена
18
Цокай
18
Цокай
52
Вилена
31
Джуричич
8
Кляйнхайзлер
8
Кляйнхайзлер
31
Джуричич
10
Бернард
77
Вербич
77
Вербич
10
Бернард
34
Паласиос
17
Мансини
17
Мансини
34
Паласиос
9
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Шпорар
1
Волынец
12
Кинарейкин
12
Кинарейкин
1
Волынец
5
Сарапий
39
Сваток
39
Сваток
5
Сарапий
8
Пихаленок
25
Когут
25
Когут
8
Пихаленок
22
Рубчинский
9
Гуцуляк
9
Гуцуляк
22
Рубчинский
18
Каплиенко
34
Танчик
34
Танчик
18
Каплиенко
Остались в запасе
Панатинаикос
Днепр-1
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Василиос Ксенопулос
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Зека
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
6
Олег Горин
ЦЗ
31
Daniel Kivinda
ЦФ
14
Ramik Hadzhyiev
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Василиос Ксенопулос
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Зека
ЦП
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
6
Олег Горин
ЦЗ
31
Daniel Kivinda
ЦФ
14
Ramik Hadzhyiev
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Панатинаикос - Днепр-1
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
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Манчестер Сити
- : -
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Копенгаген
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Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
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Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
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12.03.2024
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