Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Динамо
Астана
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:0) благодаря хет-трику Промеса
21 февраля, 17:55
49
Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл вице-чемпиону Казахстана
14 февраля, 18:00
1
«Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам
18 января, 18:22
0
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
9 января, 09:57
0
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
19 декабря 2023, 23:40
0
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
9 января, 09:57
0
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
19 декабря 2023, 23:40
0
Россиянин спровоцировал грузинских фанатов, надев футболку с флагом Сербии на карте Косово: в подтрибунке случилась драка
29 мая 2023, 01:15
6
«Евросоюз – одна из главных целей Грузии». «Динамо» из Тбилиси поддержало протесты в стране
8 марта 2023, 14:57
4
«Динамо» Тб в 19-й раз выиграло чемпионат Грузии
4 декабря 2022, 10:29
1
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:0) благодаря хет-трику Промеса
21 февраля, 17:55
49
Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл вице-чемпиону Казахстана
14 февраля, 18:00
1
«Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам
18 января, 18:22
0
«Динамо» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 19:09
0
Казахстанский журналист: «Эшуорт занимается в «Спартаке» впариванием знакомых игроков и рубит с этого процент»
21 декабря 2022, 19:55
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо
Астана
Товарищеские матчи,
Краснодар
2 : 4
14.02.2024
Астана
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 0
21.02.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
2 : 0
01.03.2024
Женис
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
2 : 0
02.03.2024
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
2 : 0
02.03.2024
Самгурали
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
2 : 0
01.03.2024
Женис
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 0
21.02.2024
Астана
Товарищеские матчи,
Краснодар
2 : 4
14.02.2024
Астана

Динамо - Астана - 19 июля 2023

Динамо
19.07.2023, среда, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Астана
22' У. Камара
50' А. Бейсебеков
51' Д. Дарбо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Астана
Матч завершен
86'
Замена
Абат Аимбетов ️️️️➡️️ Дембо Дарбо
86'
Замена
Эльхан Астанов ️️️️➡️️ Ян Вороговский
Замена
Зоран Марушич ️️️️➡️️ Давид Схиртладзе
77'
76'
Замена
Тимур Досмагамбетов ️️️️➡️️ Фабьен Урега
Замена
Гиорги Моцрапишвили ️️️️➡️️ Гиорги Хараишвили
73'
65'
Замена
Стипе Лончар ️️️️➡️️ Абзал Бейсебеков
Замена
Саба Хвадагиани ️️️️➡️️ Николоз Мали
58'
Замена
Гиорги Майсурадзе ️️️️➡️️ Гаги Маргвелашвили
57'
Замена
Габриэль Сигуа ️️️️➡️️ Барнс Осеи
57'
51'
ГОЛ! 1:2
Дембо Дарбо
50'
ГОЛ! 1:1
Абзал Бейсебеков
46'
Замена
Камо Оганесян ️️️️➡️️ Душан Йованчич
ГОЛ! 1:0
Усман Камара
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
2
Николоз Мали
ПЗ
1
Георгий Лория
ВР
3
Александре Каландадзе
ЦЗ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦЗ
4
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
11
Имран Улад Омар
ЦП
18
Барнс Осеи
ЦП
7
Давид Схиртладзе
ЦП
12
Гиорги Хараишвили
ЦП
28
Усман Камара
ЛВ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
45
Алекса Аманович
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
33
Жарко Томашевич
ЦЗ
23
Фабьен Урега
ЛП
29
Душан Йованчич
ОП
6
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
88
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Динамо
1
Давит Кереселидзе
ВР
40
Лука Куталадзе
ВР
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
46
Лука Лаквехелиани
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ЦЗ
16
Леван Осикмашвили
ЦП
21
Габриэль Сигуа
ЦП
45
Зоран Марушич
ЦП
8
Гиорги Моцрапишвили
АП
14
Жадули Иобашвили
ЦФ
Астана
31
Данил Подымский
ВР
55
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
8
Исламбек Куат
ОП
33
Стипе Лончар
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
20
Владислав Прокопенко
ЦФ
4-1-4-1
1
Лория
3
Каландадзе
33
Маргвелашвили
4
Табидзе
2
Мали
5
Меквабишвили
11
Омар
7
Схиртладзе
12
Хараишвили
18
Осеи
28
Камара
4-1-3-1-1
93
Чондрич
15
Бейсебеков
22
Марочкин
33
Томашевич
45
Аманович
29
Йованчич
6
Вороговский
10
Томасов
23
Урега
9
Эбонг
88
Дарбо
2
Мали
4
Хвадагиани
4
Хвадагиани
2
Мали
33
Маргвелашвили
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
33
Маргвелашвили
18
Осеи
21
Сигуа
21
Сигуа
18
Осеи
7
Схиртладзе
45
Марушич
45
Марушич
7
Схиртладзе
12
Хараишвили
8
Моцрапишвили
8
Моцрапишвили
12
Хараишвили
23
Урега
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
23
Урега
29
Йованчич
13
Оганесян
13
Оганесян
29
Йованчич
15
Бейсебеков
33
Лончар
33
Лончар
15
Бейсебеков
6
Вороговский
21
Астанов
21
Астанов
6
Вороговский
88
Дарбо
17
Аимбетов
17
Аимбетов
88
Дарбо
Остались в запасе
Динамо
Астана
1
Давит Кереселидзе
ВР
40
Лука Куталадзе
ВР
46
Лука Лаквехелиани
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
16
Леван Осикмашвили
ЦП
14
Жадули Иобашвили
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
31
Данил Подымский
ВР
55
Александр Заруцкий
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
8
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Давит Кереселидзе
ВР
40
Лука Куталадзе
ВР
46
Лука Лаквехелиани
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
16
Леван Осикмашвили
ЦП
14
Жадули Иобашвили
ЦФ
Остались в запасе
31
Данил Подымский
ВР
55
Александр Заруцкий
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
8
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Динамо - Астана
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
13.03.2024
Интер
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+